Erreichen die Red Hocks im Floorball-Pokal das Final4?

Den Einzug ins Final4 des Pokalwettbewerbs klarmachen, darum geht es für die Red Hocks Kaufering am Samstag zu Hause gegen Tollwut Ebersgöns (Beginn 18 Uhr). Ein Sieg über den Zweitligisten wäre ein wichtiger Stimmungsaufheller, ehe in der 1. Floorball-Bundesliga für das Team von Trainer Daniel Nustedt der Saisonendspurt um den Klassenerhalt beginnt.

Das Final4 im Floorball-Pokal im Mai in Zwickau wäre ein großes sportliches Highlight, sagt Kauferings Kapitän Marco Keß. Dass seine Red Hocks gegen Ebersgöns klarer Favorit sind, lasse sich nicht von der Hand weisen. Doch gelte es, dieser Rolle auch gerecht zu werden. „Ebersgöns wird vermutlich kompakt verteidigen, um dann schnell zu kontern“, schätzt Keß die Herangehensweise des Außenseiters ein. „Da müssen wir da sein beziehungsweise schon mit Ball gute Entscheidungen treffen, Zug zum Tor bringen und diese dann auch erzielen.“

Die Gegner der Red Hocks kämpfen noch um die Play-off-Teilnahme

Die Gäste aus Hessen sind Dritter der Nord/West-Staffel der 2. Floorball-Bundesliga und noch mittendrin im Rennen um die Play-offs. Zum Vergleich: Roxel, mit dem die Red Hocks im November noch große Mühe hatten, rangiert dort auf dem letzten Platz. Auf ihrem Weg ins Pokalviertelfinale vermochten die „Tollwütigen“ auch enge Spiele zu gewinnen. Verlassen konnten sie sich im bisherigen Saisonverlauf auf ihre drei gefährlichsten Angreifer Anton Hautzel (46 Punkte in 17 Spielen), Lian Rau (46/12) und Marius Herrmann (36/15), die sich alle drei in den Top Ten der Scorerliste tummeln. Mit Alexander Knoop hütet zudem ein Erstliga-erfahrener Schlussmann den Kasten. Dass es die Aufeinandertreffen beider Teams in sich haben, belegen auch mehrere enge Duelle in der Vergangenheit bei deutschen Nachwuchsmeisterschaften.

Etwas Entspannung zeichnet sich derweil bei der Kauferinger Personalsituation ab. Benedikt Richardon, Martin Rieß, Raphael Heinzelmann und Torhüter David Winzinger meldeten sich im Training zurück – ob sie am Samstag bereits zum Einsatz kommen können, muss sich aber noch zeigen. Schlussmann Moritz Ballweg indes fällt verletzungsbedingt mehrere Wochen aus. „Ich hoffe, dass am Samstag zahlreiche Fans den Weg ins Sportzentrum finden und wir mit einer starken Teamleistung am Ende zusammen den Einzug ins Final4 bejubeln dürfen“, so Keß. (AZ)