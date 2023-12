Erster Heimsieg für Red Hocks Kaufering in der Floorball-Bundesliga

Plus Im letzten Spiel des Jahres feiern die Kauferinger Floorballer ihren ersten Saisonsieg vor heimischen Fans. Gegen Hamburg zeigt das Bundesliga-Team eine beeindruckende Leistung.

Im letzten Spiel des Jahres gelingt den Red Hocks Kaufering endlich der erste Heimsieg in der Floorball-Bundesliga. Nachdem das Team um Kapitän Marco Keß gegen Holzbüttgen noch knapp verloren hatte, holte es sich gegen Hamburg mit einer wahren Energieleistung drei Punkte.

In der Tabelle ändert der Sieg für die Kauferinger nur wenig – sie setzen im Jahr 2024 die Saison als Tabellenletzte fort. Doch für die Moral war der Sieg enorm wichtig, vor allem da die Kauferinger wieder drauf und dran waren, diesen zu verspielen. Beachtlich auch der Einsatz der Red Hocks, nachdem man vor der Partie gegen Hamburg wieder einen Nackenschlag gegen Holzbüttgen wegstecken musste.