Es geht in die Verlängerung für Kauferings Floorballer

Plus Die Floorballer der Red Hocks Kaufering müssen nach der Niederlage gegen Holzbüttgen in der Bundesliga in die Play-downs. So geht es jetzt weiter.

Von Margit Messelhäuser

Das letzte Punktspiel für die Kauferinger Floorballer spiegelte fast die komplette Saison wider: Erneut gab es auch Lob vom Gegner, doch keine Punkte. Nach der 5:8-Niederlage in Holzbüttgen müssen die Kauferinger in den Play-downs um den Verbleib in der Bundesliga kämpfen. Und so läuft diese Runde ab.

