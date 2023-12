Floorball

14:43 Uhr

Floorball-Bundesliga: In Kaufering fliegen Kuscheltiere

Plus Die Floorballer der Red Hocks Kaufering laden beim Bundesligaspiel gegen Weißenfels zum Teddybär-Toss ein. Die Fans können die Teddybären schon im ersten Drittel werfen.

Von Margit Messelhäuser

Ausgerechnet gegen den Spitzenreiter der Floorball-Bundesliga, den UHC Weißenfels, hatten die Red Hocks Kaufering zum Teddybär-Toss für einen guten Zweck eingeladen. Beim ersten Tor der Gastgeber sollten die Fans ihre mitgebrachten Kuscheltiere werfen. So lange warten, wie anfangs befürchtet, mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer dann aber doch nicht.

Hallensprecher Michael „Drummy“ Riedl erklärte vor Spielbeginn den Teddybär-Toss: „Beim ersten Tor der Red Hocks werfen alle ihre Kuscheltiere aufs Feld – auch wenn es erst in der letzten Sekunde sein sollte.“ Tatsächlich aber flogen die Teddybären schon im ersten Drittel. Dass Weißenfels mehr vom Spiel haben würde, war von Beginn an klar gewesen. Dennoch: Die Kauferinger spielten mutig ihre Konter aus und hatten von Beginn an auch ihre Chancen.

