Floorball

vor 19 Min.

Floorball-Bundesliga: Red Hocks Kaufering mit Personalsorgen

Die Red Hocks Kaufering (vorne Jonas Fellner) treten zum Kellerduell in Wernigerode an.

Artikel anhören Shape

Die Floorballer der Red Hocks Kaufering treten zum Kellerduell der Bundesliga in Wernigerode an. Was den Kauferingern Hoffnung macht.

Am Samstag, 15. Oktober, reisen die Red Hocks Kaufering zum Kellerduell der 1. Floorball-Bundesliga zu den Red Devils Wernigerode. Mit einem Sieg wollen die Kauferinger ihren Aufwärtstrend fortsetzen und auch in Ergebnissen messbar machen. Mit nur einem Punkt nach Verlängerung im Heimspiel gegen Aufsteiger Unihockey Igels Dresden stehen die Harzer derzeit auf dem letzten Tabellenplatz. Dabei mangelt es den roten Teufeln nicht an Offensiv-Power: In jedem Spiel erzielte Wernigerode mindestens sechs Treffer. Besonders beachtlich: Die mit 6:8 recht knappe Auswärtsniederlage in Holzbüttgen. Demgegenüber stehen im Schnitt rund neun Gegentreffer, die für ausbleibende Punkte sorgten. Trotz des Tabellenstands ist der Gegner für die Red Hocks nicht zu unterschätzen. Kaufering arbeitet hart an der Chancenverwertung Sorgen müssten sich die Kauferinger nach den Leistungen zuletzt eigentlich nur um die Chancen- und Punktausbeute. Das soll sich nun ändern. „Defensiv müssen wir das Niveau aus den letzten Spielen beibehalten, um auswärts etwas zu holen“, so Trainer Markus Heinzelmann. „Offensiv muss aus dem Chancenwucher zuletzt mehr rausspringen. Etwas mehr Kaltschnäuzigkeit im Abschluss – und du hast ein ganz anderes Spiel“, so der Coach. Er hofft in Wernigerode auf eine schnelle Führung und eine stabile Abwehrleistung, um das Spiel ruhig zu halten und dann die eigene Konterstärke ausspielen zu können. Sehen Sie hier die Bilder vom Spiel gegen Leipzig: 48 Bilder Die Red Hocks Kaufering haben Startschwierigkeiten Foto: Thorsten Jordan Zurzeit plagen die Kauferinger neben einigen Verletzten auch Erkältungskrankheiten und Corona. Deshalb ist aktuell noch nicht absehbar, mit welchem Kader die Kauferinger antreten werden. „Wenn alles gut geht, können wir mit drei Reihen spielen“, hofft Heinzelmann. Ihr Heimspiel zum Ende der abgelaufenen Saison konnte seine Mannschaft gegen Wernigerode übrigens deutlich gewinnen – im letzten Auswärtsspiel dagegen war Kaufering einem Sieg schon recht nahe, verlor dann aber dennoch. Die erschreckende Bilanz deshalb: Bislang konnten die Red Hocks bei den Devils nur in der allerersten Bundesligasaison gewinnen. Im zehnten Jahr Bundesliga soll nun endlich der zweite Auswärtssieg im Harz folgen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Floorball Erster Sieg der Red Hocks: Kaufering gewinnt auswärts

Floorball Die Red Hocks aus Kaufering wollen Wiedergutmachung

Floorball Plus Vor den Red Hocks Kaufering liegt in der Floorball-Bundesliga viel Arbeit

Themen folgen