Floorball-Bundesliga: Red Hocks Kaufering zeigen tolle Moral

Plus Im letzten Bundesligaspiel im Jahr 2022 laufen die Red Hocks Kaufering gegen Bonn lange einem Rückstand hinterher. Aber die Floorballer geben sich nicht auf.

Bessere Werbung für Floorball kann man kaum machen: Die Red Hocks Kaufering zeigten im letzten Bundesligaspiel 2022 gegen Bonn eine Partie, die an Spannung schwer zu überbieten sein dürfte. Auch wenn die Gastgeber spielerisch nicht immer überzeugten, sie belohnten sich für ihre tolle Moral mit einem verdienten 6:5-Erfolg.