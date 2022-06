Floorball

21:06 Uhr

Floorball: Red Hocks Kaufering bleiben erstklassig

Die Floorballer der Red Hocks Kaufering haben es geschafft: Sie spielen auch in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga.

Plus Die Kauferinger Floorballer schaffen den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga. Im zweiten Spiel laufen die Red Hocks in Lilienthal lange einem Rückstand hinterher. Erst in der Verlängerung fällt die Entscheidung.

Von Margit Messelhäuser

Die Red Hocks Kaufering haben es geschafft: Sie spielen auch eine zehnte Saison in der 1. Floorball-Bundesliga. Allerdings war es nichts für schwache Nerven. Nach dem deutlichen 13:2-Heimsieg gegen Lilienthal gelang den Kauferingern in Spiel Nummer zwei in Lilienthal erst in der Verlängerung die Entscheidung. Mann des Abends war Jonas Fellner.

