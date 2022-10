Floorball

vor 5 Min.

Floorball: Red Hocks Kaufering können aufatmen

Plus Die Kauferinger gewinnen das Kellerduell der Floorball-Bundesliga. Ganz zufrieden ist man mit dem Spielverlauf allerdings nicht. Am Ende wird es kurios.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es war nicht das beste Spiel der Red Hocks in dieser Saison – dafür gab es aber die Punkte. Im Kellerduell der Floorball-Bundesliga setzten sich die Kauferinger in Wernigerode mit 5:2 durch. Dabei glänzte ein Kauferinger Spieler besonders. Und am Ende wurde es noch mal kurios.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

