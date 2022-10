Floorball

vor 48 Min.

Floorball: Red Hocks Kaufering können diesmal nur gewinnen

Plus In der Floorball-Bundesliga erwarten die Red Hocks Kaufering die beiden Topteams. Dennoch rechnet sich der Gastgeber Chancen aus.

Artikel anhören Shape

Schwerer kann ein Doppelspieltag in der Floorball-Bundesliga kaum sein: Die Red Hocks empfangen im Kauferinger Sportzentrum am Samstag, ab 18 Uhr, den deutschen Meister, am Sonntag, ab 16 Uhr, den Vizemeister. Dennoch will Kaufering sowohl gegen Holzbüttgen als auch Weißenfels für eine Überraschung sorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen