Floorball: Red Hocks setzen sich im Pokalderby durch

Die Red Hocks stehen kurz vor dem dritten Einzug ins Final4-Turnier, dem Finale im Floorball-Pokal. Gegen Stern München lieferten sich die Kauferinger eine packende Partie, die mehr als 300 Fans im Sportzentrum begeisterte. Ein Kauferinger allerdings zieht sich den Zorn der Gäste-Fans zu.