Floorballer der Red Hocks warten weiter auf den ersten Bundesliga-Sieg

In der Floorball-Bundesliga geraten die Kauferinger in Weißenfels früh in Rückstand. Die Aufholjagd zum Schluss misslingt.

Es war eine schwere Aufgabe für die Kauferinger Floorballer: In der Bundesliga waren sie beim Rekordmeister Weißenfels zu Gast und das auch noch stark ersatzgeschwächt. Am Ende erwies sich die Aufgabe als nicht lösbar, auch wenn die Red Hocks einen guten Endspurt hinlegten.

Gerade mal elf Feldspieler standen Kauferings Trainer Daniel Nustedt bei der Partie in Weißenfels zur Verfügung. Dennoch war es nicht eine Frage der Kondition, denn im letzten Drittel brachten die Kauferinger den Gastgeber durchaus noch in Verlegenheit. Doch es reichte nicht mehr, das Spiel zu drehen.

Kaufering kassiert in Unterzahl den ersten Gegentreffer

Während Weißenfels die erste Strafe gegen Kaufering gleich zur Führung nutzte (5.) und noch in derselben Minute das 2:0 nachlegte, klappte das Überzahlspiel der Kauferinger nicht. Vielmehr gelang den Gastgebern noch vor der ersten Drittelpause das 3:0.

Bedeutend besser starteten die Red Hocks ins Mitteldrittel, denn Antton Lukka verkürzte in der 28. Minute auf 1:3. Kaufering stand nun besser in der Defensive, musste aber noch vor der zweiten Pause die Treffer zum 5:1 für die Gastgeber hinnehmen. In Unterzahl ging Weißenfels in den Schlussabschnitt, jedoch kassierten auch die Kauferinger früh eine Strafe – bei vier gegen vier erhöhten die Gastgeber noch auf 6:1 – die Partie schien gelaufen.

Die Red Hocks kommen noch mal auf 3:6 ran

Dann aber drehten die Kauferinger noch mal auf: Martin Rieß verkürzte in der 42. und 53. Minute bei doppelter Überzahl auf 3:6. Kaufering nahm seine Auszeit, drückte nun und auch Weißenfels hielt die Uhr an, um die Gäste aus dem Rhythmus zu bringen. Mit Erfolg: In der letzten Spielminute fiel noch das Tor zum 7:3-Endstand für Weißenfels. Damit warten die Kauferinger weiter auf den ersten Sieg in der laufenden Bundesliga-Saison.