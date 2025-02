Für die Red Hocks geht es in der Bundesliga in die Verlängerung

Eigentlich steht am Samstag der letzte Spieltag in der Floorball-Bundesliga an - nicht aber für Kaufering und Leipzig. Nachdem die Kauferinger die Partie wegen Spielermangels hatten absagen müssen, geht es nun in die Verlängerung. „Es läuft darauf hinaus, dass die Partie am 23. Februar nachgeholt wird“, sagt Kauferings Trainer Daniel Nustedt. Kein optimaler Termin für die Red Hocks, die zumindest personell wieder etwas besser aufgestellt sind.

Keine spielfähige Mannschaft - das war der Grund für die Absage des Spiels in Leipzig gewesen. Unter anderem waren beide Torhüter ausgefallen und Moritz Ballweg wird in dieser Saison auch nicht mehr spielen können. „Kreuzband und Meniskus sind bei ihm angerissen“, sagt Nustedt, damit fällt der Keeper lange aus. David Winzinger war krank, sollte aber am Samstag, wenn die Kauferinger bei Spitzenreiter Chemnitz zu Gast sind, wieder zur Verfügung stehen. Zudem haben die Red Hocks quasi auf den letzten Drücker noch mit Raphael Landherr aus Amerdingen einen weiteren Keeper nachlizenziert.

Erst Pokalspiel, dann Bundesliga für die Red Hocks

Auch bei den Feldspielern kann der Coach leichte Entwarnung geben - er rechnet mit 12 Spielern, die er in Chemnitz einsetzen kann. Beim Tabellenführer haben die Kauferinger, für die es in die Play-downs geht, klar die Außenseiterrolle inne, aber vielleicht reicht es ja für eine Überraschung. Danach wird es stressig für die Red Hocks: Am 22. Februar tragen sie zu Hause das Pokalspiel gegen Ebersgöns aus und der Sonntag, 23. Februar wurde von Leipzig als Nachholtermin angeboten. „Allerdings schon um 13 Uhr, da müssen wir mitten in der Nacht wegfahren, um zwei Stunden vor dem Spiel vor Ort zu sein“, ist Nustedt nicht glücklich. Auch der Freitag war noch angeboten worden, dieser Termin sei aber nicht infrage gekommen. Und zunächst steht auch die Partie in Chemnitz an, Beginn ist am Samstag um 18 Uhr.