Für Red Hocks Kaufering zählt gegen Schriesheim nur ein Sieg

Plus Die Floorballer der Red Hocks Kaufering tragen auch ihr zweites Bundesligaspiel zu Hause aus. Zu Gast ist Schriesheim.

Eine Niederlage hatten die Floorballer der Red Hocks Kaufering zum Bundesligaauftakt einkalkuliert – aber nicht, dass sie so deutlich sein würde. Nun steht man im zweiten Spiel bereits unter Zugzwang, diesmal allerdings gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe: Auch Schriesheim startete mit einer Niederlage. Die Partie beginnt um 18 Uhr im Kauferinger Sportzentrum.