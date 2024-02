Floorball

Gelingt den Red Hocks ein versöhnlicher Abschluss?

Für die Red Hocks Kaufering (rote Trikots) steht zu Hause das letzte Spiel in der Hauptrunde der Floorball-Bundesliga an.

Plus In der Floorball-Bundesliga steht das letzte Hauptrundenspiel für die Red Hocks Kaufering an. Das Heimspiel gegen Bonn ist nur noch Vorbereitung für die Play-downs.

In gewisser Weise dürften die Red Hocks Kaufering froh sein, dass die Hauptrunde der Floorball-Bundesliga am Wochenende endet. Den letzten Tabellenplatz haben die Kauferinger schon seit einiger Zeit sicher, es geht also darum, sich für die Play-downs noch mal Selbstvertrauen zu holen. Am vergangenen Doppelspieltag waren die Kauferinger bereits nah dran. Am Samstag steht das letzte Spiel zu Hause gegen Bonn an.

Dass sich die Kauferinger noch lange nicht aufgegeben haben oder nur mehr auf die Play-downs konzentrieren, ist dem Team von Trainer Daniel Nustedt anzumerken. Sowohl gegen Dresden als auch in Wernigerode waren die Kauferinger nah an einem Punktgewinn dran. Erst in den letzten Minuten gaben sie das Spiel aus der Hand und unterlagen unglücklich mit 3:4 beziehungsweise 7:9. Vielleicht klappt ja im letzten Spiel der Hauptrunde noch ein Sieg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

