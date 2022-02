Gelingt den Red Hocks Kaufering der Schritt aus dem Tabellenkeller?

Die Floorballer der Red Hocks Kaufering können in der Bundesliga einen großen Sprung in Richtung Klassenerhalt machen. Mit Leipzig ist das Schlusslicht zu Gast.

Nach der Niederlage gegen die formstarke DJK Holzbüttgen empfangen die Bundesligafloorballer der Red Hocks Kaufering am Sonntag den punktgleichen SC DHfK Leipzig. Damit den Roten der Schritt aus dem Tabellenkeller gelingt, muss ein Sieg her. Anpfiff ist um 16 Uhr im Sportzentrum Kaufering.

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle reicht aus, um zu erkennen, welch wichtiges Spiel die Red Hocks am Sonntag vor der Brust haben. Beide Mannschaften haben momentan acht Punkte auf ihrem Konto und belegen die letzten zwei Plätze, die zugleich mit dem Gang in die Playdowns verbunden wären.

Im Hinspiel unterliegen die Kauferinger nur knapp

Das Hinspiel, zugleich das erste Saisonspiel nach einer fast einjährigen Corona-Pause, hatte der SC DHfK Leipzig zu Hause knapp mit 6:5 für sich entscheiden können. Unter anderem mit einem bitteren Eigentor waren die Red Hocks in die Partie gestartet und lagen zwischenzeitlich mit 0:4 zurück. Die Aufholjagd kam dann letztlich zu spät.

Ins neue Jahr starteten die Leipziger furios: Das erste Spiel gewannen die Grün-Weißen in der Verlängerung gegen Schenefeld. Am vergangenen Spieltag konnten sie dem Tabellenersten UHC Weißenfels deutlich die Stirn bieten und unterlagen beim Rekordmeister nur knapp mit 5:6. Die Red Hocks erwarten also einen starken Gegner auf Augenhöhe, der eine gute Entwicklung hinlegte und mit Nils Knothe und Nicolas Kujat zuletzt zwei ehemalige Nationalspieler reaktivieren konnte.

Red Hocks wollen auf den guten Ansätzen zuletzt aufbauen

Doch auch die Red Hocks müssen sich nicht verstecken: Im vorletzten Spiel konnten sie Spitzenreiter UHC Weißenfels ebenfalls Paroli bieten. Die Kauferinger verloren dabei in einem sehr spannenden Spiel mit 4:5. Auch das jüngste Spiel hatte gute Phasen, in denen die Mannschaft um Cheftrainer Markus Heinzelmann Meisteraspirant Holzbüttgen Probleme bereitete.

Lesen Sie dazu auch

Sehen Sie hier die Bilder vom Spiel gegen Holzbüttgen:

34 Bilder Red Hocks Kaufering haben keine Chance gegen Holzbüttgen Foto: Christian Rudnik

Auf diese Leistungen gilt es am Sonntag aufzubauen, meint Kauferings Topscorer Ricardo Wipfler. „Nach der bitteren Niederlage im Hinspiel sind wir nun umso motivierter. Damit uns am Sonntag endlich der Schritt aus dem Tabellenkeller gelingt, müssen wir absolut fokussiert in das Spiel gehen, um eine Topleistung aufs Feld zu bringen“, so der 20-Jährige. Dabei müsse man vor allem offensiv mehr Akzente setzen und konsequent vor dem gegnerischen Tor sein.

Gemeinsam mit ihren Fans wollen die Red Hocks den ersten Sieg des Jahres 2022 perfekt machen. Für das Publikum gilt wieder die 2G-Plus-Regel. Wie vergangene Woche haben Dauerkartenbesitzer zwischen 15 und 15.30 Uhr ein Vorkaufsrecht. Ab 15.30 Uhr beginnt der freie Ticketverkauf. Insgesamt sind im Sportzentrum Kaufering momentan 200 Zuschauer zugelassen.