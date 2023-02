Floorball

Kaufering will Spitzenreiter Leipzig ein Bein stellen

Plus Die Red Hocks Kaufering sind am Sonntag beim Spitzenreiter der Floorball-Bundesliga zu Gast. Der Außenseiter rechnet sich in Leipzig dennoch etwas aus.

Von Margit Messelhäuser

Vor einer schweren, aber nicht unlösbaren Aufgabe stehen die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering am Sonntag: Sie sind beim Tabellenführer MFBC Leipzig zu Gast. Beginn ist um 16 Uhr. Und noch haben die Kauferinger den Klassenerhalt, sprich die Teilnahme an den Play-offs nicht sicher.

