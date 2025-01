Kaufering zieht im Floorball-Pokal ins Viertelfinale ein

In der Floorball-Bundesliga sind die Red Hocks Kaufering in der laufenden Saison arg gebeutelt, dafür läuft es im Pokal: Mit einem eindrucksvollen Sieg beim Regionalligisten SV Nordheim zieht das Team von Trainer Daniel Nustedt ins Viertelfinale ein. Am Ende machen es die Kauferinger dabei sogar zweistellig.

Kein Wunder, dass Nustedt nach dem 10:0-Erfolg seiner Mannschaft hochzufrieden war. „Es war unser Anspruch, dieses Spiel zu dominieren“, sagte er nach der Partie - dies habe sein Team optimal umgesetzt. „Vielleicht hätten wir noch ein paar Tore mehr schießen können“, lautete sein einziger Kritikpunkt, mit dem aber alle sehr gut leben können. „Am Ende war es ein typisches ,Nustedt-Spiel‘ mit wenig Gegentoren, das aber auch kein Torfestival war“, sagte er mit einem Schmunzeln.

Auch wenn die Kauferinger die Partie von Beginn an dominierten, es dauerte etwas, ehe sich das auch im Spielstand widerspiegelte. Erst nach knapp zehn Minuten brachte Benedikt Föhr die Red Hocks in Führung, dann legte aber Tobias Hutter nur gut 30 Sekunden später das 2:0 nach. Die erste Strafe für Nordheim nutzte Daniel Wipfler prompt zum 3:0 (15.), und als das Heimteam erneut in Unterzahl war, stellte Benedikt Föhr auf 4:0 (17.), mit dem es in die erste Pause ging.

Kaufering baut seinen Vorsprung konsequent aus

Im Mitteldrittel kontrollierten weiter die Kauferinger die Partie und kamen sogar in Unterzahl zum 5:0 durch Long Thanh Nguyen (26.). Die wenigen Angriffe der Nordheimer wurden schnell unterbunden und die Schüsse, die durchkamen, waren sichere Beute von Keeper David Winzinger. „Für ihn hat mich der Shutout gefreut“, so Nustedt, da Winzinger zuletzt relativ wenig Einsatzzeiten gehabt habe und so Selbstvertrauen sammeln konnte. Vorne sorgten Ferdinand Reichenberger (29.) und Daniel Wipfler (35.) sowie ein Eigentor der Gastgeber für die Vorentscheidung vor dem letzten Abschnitt.

In dem stellte Marco Keß nur 50 Sekunden nach Anpfiff auf 9:0 und Raphael Heinzelmann machte es in der 49. Minute schließlich zweistellig. Ein absolut auch in dieser Höhe verdienter Sieg für die Kauferinger und entscheidend für den Coach: „Es gab keine weiteren Verletzten, was angesichts unserer dünnen Personaldecke natürlich sehr wichtig ist.“ Neben dem Ergebnis war für ihn das Schönste, „wie die Jungs selbst die Lösungen für einzelne Situationen gefunden haben“. Damit sind die Kauferinger auch auf einem guten Weg, ein weiteres Ziel zu erreichen: „Wir wollen bis zum Saisonende unser bestes Floorball spielen“, sagt Nustedt. Das wird auch wichtig sein, um in den Play-downs den Klassenerhalt zu schaffen. Die restlichen Partien in der 1. Bundesliga dienen da der Vorbereitung.