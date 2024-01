Kauferings Floorballer hoffen auf eine Pokal-Sensation

Die zweite Mannschaft der Red Hocks Kaufering hat es im Floorball-Pokal bis ins Achtelfinale geschafft. Am Samstag ist wieder ein Zweitligist in Kaufering zu Gast.

Die Floorball-Bundesliga pausiert am Wochenende, im Pokal rollt aber der kleine Lochball – auch in Kaufering.

Während die erste Mannschaft der Red Hocks bereits ausgeschieden sind, steht das Regionalliga-Team der Kauferinger im Pokalwettbewerb mittlerweile im Achtelfinale. Das wird am Samstag, um 18 Uhr, in der Kauferinger Sporthalle angepfiffen und zu Gast ist erneut ein Zweitligist: Die Füchse Quedlinburg geben in Kaufering ihre Visitenkarte ab. Die Gäste belegen in der 2. Bundesliga Ost aktuell den dritten Tabellenplatz, haben aber mit Tom Fiedler den besten Torjäger der Liga in ihren Reihen. Hinzu kommen weitere Spieler mit langer Erfahrung in der 1. Bundesliga.

Die Gäste aus Quedlinburg gehen als Favorit ins Spiel

Kein Wunder auch, dass Tom Richardon, Trainer der zweiten Mannschaft der Red Hocks, Quedlinburg auch in der Favoritenrolle sieht. „Aber wir werden erneut alles geben“, verspricht Richardon. Chancenlos sind die Kauferinger auf keinen Fall: Haben sie doch in den ersten drei Runden des Pokals auch jeweils Zweitligisten aus dem Rennen geworfen. Und auch am Samstag können die Kauferinger wieder auf ihre Routiniers wie Maxi Falkenberger, Marco Tobisch und Lukas Wexenberger bauen. Mit den treuen Zuschauern auf der Tribüne sollte der Einzug ins Viertelfinale durchaus möglich sein. (mm)