Kauferings Floorballer wollen in nächste Pokalrunde

Kauferings Floorballer empfangen im Pokal den Zweitligisten Frankfurt. Das Teambereitet sich mit einem schweren Testspiel darauf vor. Ein Spieler feiert sein Comeback.

Ein spannendes Pokalduell steht am kommenden Samstag, 19. November, den Floorballern der Red Hocks Kaufering bevor. Gegen die zweitklassigen Frankfurt Falcons will der Bundesligist vom Lech ins Achtelfinale einziehen. Dass die 2. Bundesliga in den letzten Jahren qualitativ zugelegt hat und die Frankfurter keine leichte Aufgabe werden dürften, bekamen die Red Hocks in einem Test gegen den FC Stern München unter der Woche zu spüren.

Drei Wochenenden hatte die Floorball-Bundesliga zuletzt wegen der Floorball-Weltmeisterschaft pausiert. Während die deutsche Nationalmannschaft in Zürich mit dem sechsten Platz eines ihrer besten WM-Ergebnisse klar- machte, blieb den Red Hocks nur der Trainingsbetrieb. „Das Pokalspiel kommt jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, um auch wieder in den Spielrhythmus reinzufinden“, sagt Kapitän Marco Keß.

Kaufering testet in München gegen vergleichbares Kaliber

Doch die Frankfurt Falcons will man keineswegs auf die leichte Schulter nehmen. Deshalb fuhren die Kauferinger am Dienstag noch nach München, um sich im Testspiel mit dem FC Stern zum messen. Ein vergleichbares Kaliber, denn während München ungeschlagener Tabellenführer der 2. Bundesliga Süd/West ist, befindet sich Frankfurt drei Punkte dahinter in Lauerstellung.

Was Trainer Markus Heinzelmann zu sehen bekam: Sein Team startete mit viel Ballbesitz, leistete sich aber eklatante Fehler, und so dominierte Stern das erste Drittel, das 0:2 aus Kauferinger Sicht war noch schmeichelhaft. Danach steigerten sich die Roten von Minute zu Minute und konnten das Ruder mit einem 4:3-Sieg noch herumreißen. „Das war ein guter Test, denn Stern hat uns super gefordert. Wir sind in vielen Bereichen nicht an die hundert Prozent herangekommen, aber in taktischen Bereichen, die wir uns ansehen wollten, haben wir etwas ausprobieren können“, so Heinzelmann.

Frankfurt hat viele Talente in seinen Reihen

Mit den Frankfurtern kommt nun ein bislang (fürs Bundesligateam) unbekannter Gegner ins Sportzentrum. Einstellen dürfen sich die Roten auf zahlreiche junge Talente, die schon bei deutschen Juniorenmeisterschaften auf sich aufmerksam gemacht und nun den Schritt zu den Herren gemeistert haben. Auch eine starke Kauferinger Defensivleistung wird gefordert sein, denn die Falcons kommen bislang auf zehn geschossene Tore pro Spiel. „Mit Frankfurt erwartet uns am Samstag kein leichter Gegner. Trotzdem wollen wir unserer Favoritenrolle gerecht werden und mit einer stabilen Leistung ins Achtelfinale“, sagt Marco Keß.

Auch ein besonderes Comeback steht bei den Red Hocks bevor. Tobias Hutter, der schon gegen Stern München wieder auf dem Parkett stand, wird gegen Frankfurt nach schwerer Knieverletzung erstmals seit einem halben Jahr wieder ein Pflichtspiel bestreiten. Anpfiff im Kauferinger Sportzentrum ist am Samstag um 18 Uhr. (AZ)