Keine Pause für die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering

Plus Die Kauferinger kämpfen in der Floorball-Bundesliga um den Klassenerhalt. Trainer Daniel Nustedt nennt mehrere Gründe, warum es bislang nicht nach Wunsch läuft.

Das hatten sich die Floorballer der Red Hocks Kaufering ganz anders vorgestellt: Als Schlusslicht der Bundesliga müssen sie ins neue Jahr gehen. Warum man vom angepeilten Play-off-Patz weit entfernt ist, dafür gibt es laut Trainer Daniel Nustedt mehrere Gründe. Für Frust sorgt das bislang schwache Abschneiden jedoch keineswegs.

Ein paar Tage Ruhe „zwischen den Jahren“, gönnen sich die meisten Wintersportler – steht doch sowieso bei vielen eine Weihnachtspause an. Nicht so aber die Floorballer der Red Hocks Kaufering, die sich ebenfalls durchaus eine Pause gönnen könnten. „Die Jungs wollten aber selbst, dass wir trainieren“, sagt Kauferings Coach Daniel Nustedt im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es zeigt, dass die Moral im Team stimmt, und dass alle weiterhin heiß sind.“