Letzte Tests für die Red Hocks Kaufering vor dem Bundesligastart

Plus Die Floorballer der Red Hocks Kaufering treten zu Hause zweimal gegen Bern an. Trotz der Niederlagen klingt der neue Trainer zuversichtlich. Neuzugänge gibt es auch.

Es waren die letzten beiden Testspiele für die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering: In Landsberg spielte das Team des neuen Trainerduos Daniel Nustedt/Christoph Huber gegen Bern. Trotz zweier Niederlagen ist Daniel Nustedt nicht unzufrieden, allerdings war die gesamte Vorbereitung nicht einfach.

Schon relativ früh haben die Kauferinger die ersten Trainingseinheiten angesetzt: „Es hat sich doch in der Mannschaft einiges geändert und es gibt ja auch einen neuen Trainer-Staff“, sagt Daniel Nustedt. Inzwischen sei das Team aber sehr gut zusammengewachsen – zuletzt belegten die Kauferinger bei einem gut besetzten Turnier in der Schweiz den zweiten Platz.