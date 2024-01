Floorball

vor 18 Min.

Mit München haben die Red Hocks noch eine Rechnung offen

Plus Die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering starten mit einem Doppelspieltag ins neue Jahr. Am Sonntag kommt es zum Derby gegen München.

Von Margit Messelhäuser

Die Weihnachtspause für die Kauferinger Floorballer ist vorbei und das Auftaktprogramm hat es gleich in sich. So sind die Red Hocks am Samstag (ab 16 Uhr) beim Tabellenzweiten Leipzig zu Gast, am Sonntag kommt es zum Derby gegen den Floorball-Club München. Und mit Letzterem haben die Kauferinger noch eine Rechnung offen.

Keine Trainingspause haben sich die Bundesliga-Floorballer an den Feiertagen gegönnt: Noch haben Trainer Daniel Nustedt und sein Team nicht damit abgefunden, als Schlusslicht in die Play-downs zu gehen. Dass die Kauferinger noch den Sprung in die Play-offs schaffen, würde allerdings einem Wunder gleichkommen: 17 Punkte (bei einem Spiel weniger) beträgt der Rückstand der Kauferinger auf Platz acht. Also geht es darum, sich in den verbleibenden sechs Spielen noch viel Selbstvertrauen zu holen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

