Moritz Leonhardt will sich für die Weltmeisterschaft empfehlen

Moritz Leonhard von den Red Hocks Kaufering spielt beim Floorball-Nations Cup. Eine Woche später beginnt wieder die Bundesliga.

Als wäre der Bundesligaauftakt seiner Red Hocks nicht schon Highlight genug, blickt Kauferings Floorballer Moritz Leonhardt unmittelbar vor dem Saisonstart noch einem weiteren Höhepunkt entgegen. Mit der Nationalmannschaft nimmt er von Donnerstag bis Sonntag in Weißenfels und Naumburg am Nations Cup teil. Mit den U23-Teams Finnlands, Schwedens, Tschechiens und der Schweiz sowie den deutschen Herren ist es das hochkarätigste Floorballturnier, das bisher hierzulande stattfand.

Es ist noch nicht so lange her, dass Leonhardt sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben hat – nun scheint er bereits zu den Stammspielern zu zählen. „So weit würde ich noch nicht gehen. Für mich ist es einfach schön, solche Spiele bestreiten zu können“, sagt Leonhardt. Aber es gehe jetzt auch darum, sich für die WM-Vorbereitung zu empfehlen – das sei mit einer guten Leistung beim Nations Cup möglich.

Ein wichtiges Turnier für die deutsche Nationalmannschaft

Jedenfalls fühlt er sich fit für die Aufgabe: „Ich habe im Sommer gut gearbeitet, um an vergangene Saison anknüpfen und noch einen draufsetzen zu können. Ab jetzt geht es um den Feinschliff.“ Für die deutsche Nationalmannschaft sei das Turnier sehr wichtig, schließlich finde es angesichts des Starterfelds auf höchstem Niveau statt.

Währenddessen haben die Red Hocks am Samstag (19 Uhr) und am Sonntag (15.30 Uhr) Unihockey Luzern (1. Liga Schweiz) im Landsberger DZG zu Gast. Das sind die letzten Tests vor dem Bundesligastart am 9. September in Berlin. „Unserer bisherigen Vorbereitung würde ich eine Zwei oder Drei geben. Taktisch haben wir richtig gut gearbeitet. Unser neues Trainerteam um Headcoach Daniel Nustedt hat viel Neues angestoßen“, beurteilt Leonhardt den Leistungsstand der Red Hocks. Allerdings habe man wegen der Ferien nicht so viele Trainingseinheiten absolvieren können wie gewünscht. „Wenngleich die Jungs natürlich auch im Urlaub ein paar Schichten geschoben haben.“

Mit den Red Hocks muss man noch etwas Geduld haben

Und so blickt Leonhardt der neuen Saison auch positiv entgegen: „Wir hatten eine lange Vorbereitung, um uns neu einzuspielen.“ Allerdings brauche es noch etwas, bis wirklich alle Rädchen ineinandergreifen. „Innerhalb der Mannschaft und drumherum spüre ich mit Blick auf die neue Saison eine kleine Euphorie, die wir auch nutzen wollen.“ Und das wieder mit vielen Floorballfans. (AZ)