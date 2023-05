Neuer Trainer der Red Hocks Kaufering will neues Feuer entfachen

Daniel Nustedt ist neuer Trainer des Floorball-Bundesligisten Red Hocks Kaufering und kein Unbekannter. Er bringt einen Mentalcoach mit und äußert sich zur Kaderplanung.

Die Red Hocks gehen mit einem neuen Cheftrainer in ihre elfte Saison in der Floorball-Bundesliga. Wie berichtet, hatte Markus Heinzelmann seinen Trainerposten nach vier Spielzeiten auf eigenen Wunsch hin abgegeben. Sein Nachfolger ist Daniel Nustedt (29), der zwischen 2015 und 2017 bereits als Spieler für die Red Hocks in der Bundesliga auflief und auf elf Einsätze kam. Zuletzt fungierte Nustedt als Spielertrainer in der Regionalliga beim TV Augsburg. Nun tritt der selbstständige Geschäftsmann sein erstes Bundesliga-Traineramt an.

„Mit Kaufering habe ich immer eine große Leidenschaft für unseren Sport verbunden. Ob es die engagierten Kräfte in den unzähligen Jugendteams oder die lautstarken Fans bei den Spielen sind. Jeder ist bereit, für den Sport und den Verein alles zu geben. Schon als Spieler habe ich dieses familiäre Umfeld schätzen gelernt“, sagt er. Deswegen sei schnell für ihn klar gewesen, dass er die Aufgabe übernehmen wolle.

Christoph Huber gehört auch zum Trainerteam der Red Hocks Kaufering

Nustedt zur Seite stehen wird künftig Christoph Huber. „Er lebt den Verein wie kein Zweiter und hat einiges an Erfahrung als Cheftrainer von Kaufering sowie als Assistenztrainer der deutschen Nationalmannschaft gesammelt“, begründet Nustedt die Entscheidung. Hinzu kommen Shouei Yiu (Torhüter-Trainer) und Kirena Müller (Mentalcoach), mit denen er bereits die vergangenen drei Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe. „Für mich ist das eine spannende Mischung aus geschätzten Weggefährten und neuen Impulsgebern mit großem Erfahrungsschatz, was in Summe eine vielversprechende Konstellation für die Zukunft darstellt.“ Klar sei aber auch, dass sich gewisse Abläufe erst einmal finden müssten.

Daniel Nustedt ist seit knapp acht Jahren als Trainer tätig und hat dabei diverse Stationen, Altersgruppen und Spielsituationen erlebt, verweist er. Angefangen mit dem Aufbau eines Vereins in Augsburg sowie dem Coaching der Herrenmannschaft bis hin zu der lehrreichen Zeit als süddeutscher Auswahltrainer. Besonders viel Erfahrung habe er jedoch durch Gespräche mit interessanten Trainern und Spielern gewonnen sowie aus den Eindrücken von zahlreichen Hospitationen. „Erfahrungen als Spielertrainer haben mir zudem die Möglichkeit gegeben, neue Ideen oder individualtaktische Themen direkt selbst zu erfahren.“

Saisonziele werden im Trainingslager besprochen

Der neue Trainer der Kauferinger ist mit der Mannschaft bereits in die Saisonvorbereitung gestartet. Da er früher die eine Hälfte des Teams schon mal trainiert und mit der anderen zusammengespielt habe für die Red Hocks, kenne der Spieler und ihre Fähigkeiten sehr gut, so Nustedt. „Ich sehe in der Mannschaft jede Menge Potenzial, das mein Trainerteam und ich mit den Jungs weiter ausschöpfen wollen.“ Über die Saisonziele will er mit der Mannschaft im Rahmen eines Trainingslagers Anfang Juli reden. „Wir sind uns aber schon jetzt einig, dass wir die Identität zum Verein sowie zur Mannschaft vertiefen wollen. Dabei wollen die Spieler wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen und dem Erlebnis Red Hocks Kaufering neues Feuer geben.“

Ziel der Saisonvorbereitung sei es, das Team für jegliche Herausforderungen bestmöglich zu wappnen. Dafür wurden einige Testspiele sowie Turnierteilnahmen für die kommenden Monate vereinbart, um die Spieler frühzeitig unter Wettkampfbedingungen zu fordern. „Mit regelmäßigen Leistungsdiagnostiktests wollen wir in der Vorbereitung auch die physischen Fähigkeiten in den Vordergrund stellen. Wir fiebern dem Saisonstart Mitte September entgegen und die Jungs machen auf uns einen hoch motivierten Eindruck.“

Größerer Umbruch im Kader der Floorballer aus Kaufering

Handlungsbedarf besteht laut Daniel Nustedt bei der Kaderplanung. Die bisherigen ausländischen Spieler der Red Hocks stehen demnach in der nächsten Saison nicht mehr zur Verfügung und auch einige gestanden Akteure wollten kurzer treten. „Wir haben damit begonnen, uns nach Verstärkungen umzuschauen. Einige Perspektivspieler aus der Kauferinger Jugend erhalten in der Saisonvorbereitung die Möglichkeit, sich für den Bundesligakader zu empfehlen. Wir müssen uns aber in fast allen Mannschaftsteilen qualitativ wie auch quantitativ verstärken.“ (AZ)