Floorball

vor 34 Min.

Nichts zu holen für Red Hocks Kaufering in der Bundesliga

Plus Kaufering unterliegt im letzten Hauptrundenspiel der Floorball-Bundesliga in Holzbüttgen. Bald kann Kaufering Revanche nehmen.

Von Margit Messelhäuser

Mit einer Niederlage beenden die Red Hocks Kaufering die Hauptrunde der Floorball-Bundesliga: In Holzbüttgen musste das Team von Trainer Markus Heinzelmann eine deutliche 2:6-Niederlage hinnehmen. Die Saison ist aber noch nicht vorbei: Am 19. März findet das erste Play-off-Spiel in Kaufering statt. Der Gegner wurde erst am Sonntagabend ermittelt.

