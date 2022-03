Nur Außenseiter: Red Hocks Kaufering treten in Leipzig

Plus Die Floorballer der Red Hocks Kaufering spielen in Leipzig. Das Hinspiel macht Hoffnung. Die Kauferinger haben eine unfreiwillige Pause hinter sich.

Eine unfreiwillige Pause haben die Floorballer der Red Hocks hinter sich und wieder einmal war Corona Schuld. Da bei Spitzenreiter Weißenfeld einige Spieler positiv auf das Virus getestet worden waren, musste das Bundesliga-Heimspiel ausfallen. Am Sonntag aber ist die Mannschaft wieder im Einsatz, dann beim Tabellendritten MFBC Leipzig.