Red Hocks bangen um den Start-Sieg in den Play-downs der Bundesliga

Eigentlich liegen die Red Hocks Kaufering nach dem ersten Play-down-Spiel in der Floorball-Bundesliga mit 1:0 in Führung: Hatte sich das Team von Trainer Daniel Nustedt im Heimspiel gegen Schenefeld doch mit 6:5 knapp durchgesetzt. Doch die Gegner legten Protest ein: In den letzten Minuten soll es Probleme mit der Zeitnahme gegeben haben - eine Entscheidung vonseiten des Verbands soll nicht vor Freitag, 7. März, fallen - für Red-Hocks-Coach Daniel Nustedt eine ganz unangenehme Situation, den schon am Wochenende 8./9. März geht es weiter.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schenefeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Daniel Nustedt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis