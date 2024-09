Red Hocks empfangen einen unangenehmen Gegner

Vorfreude herrscht bei den Red Hocks Kaufering: Am Samstag bestreiten sie ihr erstes Heimspiel in der neuen Saison der Floorball-Bundesliga. Mit den Rockets Berlin erwartet das Team von Trainer Daniel Nustedt eine Mannschaft, die eigentlich den ersten Dreier für die Gastgeber liefern sollte - die Hauptstädter kommen als punktloses Schlusslicht an den Lech. Dennoch ist Nustedt nur vorsichtig optimistisch. Die Partie beginnt am Samstag um 16 Uhr im Kauferinger Sportzentrum.

Margit Messelhäuser