Floorball

vor 49 Min.

Red Hocks geben sicher geglaubten Sieg aus der Hand

Plus In der Floorball-Bundesliga warten die Red Hocks Kaufering weiter auf den ersten Heimsieg. Gegen Schriesheim verspielt das Team einen Vier-Tore-Vorsprung.

Von Margit Messelhäuser

Was für ein bitterer Abend für die Red Hocks Kaufering: Gegen Schriesheim verspielen die Gastgeber einen Vier-Tore-Vorsprung und warten damit weiter auf den ersten Heimsieg in der laufenden Floorball-Bundesliga.

Es hatte so gut begonnen für die Kauferinger: Schon nach dem ersten Drittel führten sie durch drei Treffer von Moritz Leonhardt mit 3:0. Diesmal suchten die Kauferinger schnell den Abschluss und das zahlte sich aus. In die Karten spielte den Kauferingern dabei sicher auch, dass ihr Spiel am Samstag wegen des Wetters abgesagt worden war. „Unser Bus kam nicht aus dem Betriebshof aufgrund der Witterungsverhältnisse“, sagte Kauferings Trainer Daniel Nustedt. Die Fahrt nach Chemnitz entfiel damit und im Gegensatz zu den Gästen, denen das Heimspiel gegen Leipzig (6:7) in den Knochen steckte, konnten die Kauferinger frisch in diese Partie gehen.

