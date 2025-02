Red Hocks gehen als Schlusslicht der Bundesliga in die Play-downs

Für die Red Hocks Kaufering ist in der 1. Bundesliga Floorball doch „pünktlich“ Schluss: Das Spiel gegen Leipzig wird nicht nachgeholt. Damit steht auch fest, dass Trainer Daniel Nustedt und sein Team als Tabellenletzter in die Play-downs gehen werden, denn im damit letzten Vorrundenspiel bei Spitzenreiter Chemnitz blieb die Überraschung aus.

Aufgrund von Spielermangel hatten die Kauferinger das Spiel in Leipzig absagen müssen, als möglicher Nachholtermin war der Sonntag, 23. Februar, im Raum gestanden, inzwischen wurde das Spiel aber mit 0:5 gegen Kaufering gewertet. Damit ist die Chance dahin, sich quasi auf den letzten Drücker noch das Heimrecht für die Play-downs zu sichern. Kaufering wird den Kampf um den Klassenerhalt gegen den Tabellenneunten Schenefeld antreten, das erste Spiel bestreiten die Kauferinger zu Hause, das zweite und ein eventuell nötiges drittes Spiel dann in Schenefeld. Zuvor allerdings können die Kauferinger noch für einen Höhepunkt sorgen: Am Samstag, 22. Februar, geht es für die Red Hocks um den Einzug ins Final4-Finale im Pokal. Ab 18 Uhr haben die Kauferinger dazu den Zweitligisten Ebersgöns zu Gast.

Kaufering gleicht nach dem ersten Gegentreffer wieder aus

Auch in Chemnitz standen Nustedt nur elf Feldspieler und ein Keeper zur Verfügung. Das erste Drittel im damit letzten Vorrundenspiel war eine sehr einseitige Angelegenheit, Chemnitz kontrollierte die Partie, Kaufering konnte aber den einen oder anderen Nadelstich setzen. Nach einigen vergebenen Möglichkeiten ging der Gastgeber in der 6. Minute in Führung, für Kauferings neuen Keeper Raphael Landherr, der noch kurzfristig nachlizenziert worden war, gab es nichts zu halten. Nach einem Konter der Red Hocks setzten diese gut nach und so war es Eemeli Ylänen, der in der 12. Minute den Ausgleich erzielte. Doch Chemnitz ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, machte nun mehr Druck und mit einem Doppelschlag in der 16. Minute stellten die Gastgeber auf 3:1.

Ins zweite Drittel kamen die Kauferinger besser rein, auch wenn sie bereits in der 23. Minute das vierte Gegentor hinnehmen mussten: Über drei Stationen spielte Chemnitz den Ball nach vorne und versenkte unhaltbar. Doch die Red Hocks wehrten sich: Nur eine Minute später fiel das 2:4 durch Ferdinand Reichenberger, der ins Kreuzeck traf. Die vielleicht größte Möglichkeit zum Anschlusstreffer hatte Pascal Rieß in der 30. Minute, als er nach einem Aufbaufehler der Gastgeber allein vor dem Keeper auftauchte, aber scheiterte. Stattdessen erhöhte Chemnitz in der 37. Minute auf 5:2.

Obwohl die ersten Chancen im letzten Drittel aufseiten der Kauferinger waren, erzielte Chemnitz den vorentscheidenden Treffer: Nach einem Fehler im Aufbau konnte ein Spieler der Gastgeber allein auf Landherr zulaufen und ließ dem Kauferinger Keeper keine Chance. Kaufering kämpfte weiter, doch auch eine Überzahl brachte nichts ein. Nach dem 8:2 der Gastgeber traf Daniel Wipfler noch zum 3:8, das änderte nichts mehr an dem insgesamt verdienten, wenn auch zu hohen Sieg für die Gastgeber in einem nicht hochklassigen Spiel.