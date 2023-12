Floorball

Red Hocks haben gegen den Bundesliga-Spitzenreiter nichts zu verlieren

Plus In der Floorball-Bundesliga erwarten die Red Hocks Kaufering den Tabellenführer Weißenfels. Zum zweiten Mal laden die Kauferinger zu einem Teddybär-Toss ein.

Von Margit Messelhäuser

Rein rechnerisch ist für die Red Hocks Kaufering das Erreichen der Play-offs noch möglich. Mit jedem Spieltag, an dem die Bundesliga-Floorballer aber ohne Sieg bleiben, schwinden die Hoffnungen. Am Sonntag, ab 16 Uhr, dürfte es eine weitere Niederlage geben, denn mit Weißenfels ist der Spitzenreiter zu Gast. Ein besonderes Spiel wird es dennoch, denn die Kauferinger laden zum zweiten Mal zum Teddybär-Toss ein. Eine Aktion für den guten Zweck.

Nicht viel Zeit blieb den Kauferingern, die bittere Niederlage gegen Schriesheim zu verarbeiten. Im letzten Drittel waren die Red Hocks mit 6:2 vorne, verspielten die Führung jedoch und unterlagen in der Verlängerung mit 7:8. Statt der schon sicher geglaubten drei Punkte gab es am Ende nur einen. „Zwei Mal so deutlich in Führung zu sein, war für uns in dieser Saison eine ganz neue Erfahrung“, blickt Trainer Daniel Nustedt zurück. Und vor allem im letzten Drittel habe er gemerkt, wie es nach dem Vier-Tore-Vorsprung „in den Köpfen gearbeitet hat“. Wichtig sei jetzt, nicht mehr auf die Ergebnisse zu schauen, sondern sich darauf zu konzentrieren, die Prozesse in Gang zu bringen und zu festigen. „Unser Ziel bleibt, bis zum Ende der Saison unser bestes Floorball zu spielen, egal, ob es in die Play-downs geht oder wir die Play-offs noch erreichen.“

