Red Hocks II dürfen in der Regionalliga wieder vom Titel träumen

So spannend war das Rennen um die Spitze der Floorball-Regionalliga Bayern wohl noch nie: Vier Spieltage vor Saisonende haben noch vier Teams Aussichten auf den Titel. Aktuell wieder eine heiße Aktie ist auch die Zweite der Red Hocks Kaufering. Sie setzte sich in ihrem Spitzenspiel – es traf der Dritte gegen den Vierten – zu Hause deutlich gegen den SV Nordheim durch.

Es war ein Kauferinger Statement-Sieg im Duell jener beider Verfolger, deren Saisonverlauf bisher von deutlichen Berg- und Talfahrten geprägt ist. Jetzt halten die Red Hocks wieder alle Karten in der Hand, um noch in direkten Duellen mit dem FBC München II und der SG Amendingen/Puchheim die Spitze zu erklimmen. Anfangs hielt die Partie, was die Tabellenkonstellation versprach: Nordheim startete griffiger und ging in Führung. Die Gastgeber brauchten etwas Anlauf, drehten dann aber das Spiel durch Tore von Kevin Keß, der insgesamt viermal traf, Lukas Trieb (16.) und Tom Zöllner (20.).

Am Ende machen es die Kauferinger Floorballer zweistellig

Nach Wiederanpfiff nahm die Partie dann einen deutlichen Verlauf. Kaufering stellte rasch auf 6:1. Nordheim bekam kaum noch Zugriff aufs Spiel und verlor seinen Topscorer, der nach einem Zusammenprall verletzt ausfiel. Mehrfach zeichnete sich Nordheims Goalie Felix Schröppel aus, dennoch wuchs der Spielstand bis ins Schlussdrittel weiter an und mit 12:3 war der Sieg für die Kauferinger eindeutig. Bereits am Samstag geht es in der Regionalliga weiter, mit den Wikingern München treffen die Kauferinger auf den noch punktlosen Tabellenletzten. Der Auftrag ist klar: Jetzt nur nicht nachlassen. (AZ)