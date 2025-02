Red Hocks II feiern gegen das Schlusslicht einen Kantersieg

Die zweite Mannschaft der Red Hocks Kaufering ist wieder auf dem besten Weg, in der Floorball-Regionalliga die Final4-Endrunde zu erreichen. Nach dem wichtigen Sieg gegen Nordheim ließen die Kauferinger gegen das Schlusslicht München Wikinger nichts anbrennen und entschieden die Partie schon im ersten Drittel.

Nur in den ersten Minuten hatten die Kauferinger etwas Probleme: Sie hatten sich doch darauf vorbereitet, dass München tief stehen würde, stattdessen zeigte sich der Tabellenletzte überraschend offensiv. Nach fünf Minuten hatten sich die Kauferinger darauf eingestellt und das Schützenfest begann. Nach dem ersten Drittel stand es bereits 8:1 für die Gastgeber. Im zweiten Abschnitt lief es nicht mehr ganz so rund für die Kauferinger, dennoch erhöhten sie auf 11:2.

Zwei Spieler feiern bei den Red Hocks ein gelungens Debüt

Im letzten Drittel drehten die Red Hocks noch mal auf und stellten auf den 19:2-Endstand. Dabei trugen sich neun Torschützen in die Liste ein, zudem feierten Verteidiger Paul Krewinkel und Torwart Andreas Blenk ein gelungenes Debüt im Regionalliga-Team der Kauferinger. Diese klettern mit dem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz, vor der punktgleichen SG Amendingen/Puchheim und drei Zähler hinter Spitzenreiter FBC München II. Weiter geht es für Kauferings Zweite am 1. März in München, wo sie gegen Vorletzten Regensburg antreten, der aber nicht zu unterschätzen ist. (AZ)