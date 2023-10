Red Hocks II wollen im Floorball-Pokal in die nächste Runde einziehen

Die zweite Floorball-Mannschaft der Red Hocks Kaufering erwartet im Pokal wieder einen Zweitligisten. Dennoch rechnet sich das Team im Heimspiel einiges aus.

Mit einem Sieg gegen Zweitligist Floorball Mainz ist die zweite Mannschaft der Red Hocks Kaufering in die diesjährige Floorball-Pokalsaison gestartet. In der zweiten Runde wartet mit den „Lions“ vom TSV Calw am Sonntag, ab 15 Uhr, ein ähnliches Kaliber. Wie seine Mannschaft in die nächste Runde einziehen will, erklärt Trainer Tom Richardon.

Seine Mannschaft sei zuletzt gut in Form, meint der Coach. „Was die Jungs diese Woche im Training gezeigt haben, konnte sich auf jeden Fall sehen lassen.“ Trainiert wurde mit vier Reihen, die allesamt heiß darauf sind, den nächsten Zweitligisten vor Probleme zu stellen. Das war schon gegen Mainz gelungen: Mit einer insgesamt souveränen Leistung und den nötigen Toren im zweiten Drittel kegelten die Kauferinger den vermeintlichen Favoriten mit 6:1 aus dem Pokal.

Mit Calw kommt eine Mannschaft ins Sportzentrum, die mutmaßlich ein paar Entwicklungsschritte weiter sein dürfte. Nicht nur aufgrund des größeren Erfahrungsschatzes in der 2. Bundesliga, sondern auch aufgrund der jüngsten Ergebnisse. Die „Lions“ sind in der aktuellen Saison noch unbesiegt und gewannen auch ihr direktes Duell gegen Mainz mit 5:1. Mit Simon Zoller (ehemals Schriesheim) und Philipp Blümke (ehemals Bonn) stehen auch bundesligaerfahrene Spieler im Aufgebot.

Red Hocks bauen auf das Heimpublikum

„Wir wissen, dass das eine große Herausforderung für uns sein wird. Mit den Zuschauern im Rücken wollen wir Calw aber unbedingt Paroli bieten und wenn wir defensiv ähnlich konzentriert agieren wie in den Spielen zuletzt, ist ein Sieg durchaus möglich“, sagt Trainer Richardon.

Gegen Mainz und Augsburg/Nordheim (5:1) zum Regionalliga-Start hatte sein Team insgesamt nur zwei Gegentore zugelassen. Die Red Hocks gehen voraussichtlich mit voller Kapelle ins Pokalspiel. Nur Verteidiger Justus Wende fällt wegen einer Fußverletzung aus. Der Eintritt für Zuschauer ist frei. (AZ)