Red Hocks Kaufering beweisen im Final4 tolle Moral

Plus Kauferings Bundesliga-Floorballer liefern in der Endrunde im Pokal ein packendes Halbfinale ab. Gegen Weißenfels holen sie einen 4-Tore-Rückstand auf.

Zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte haben es die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering ins Final4 geschafft. In Berlin fand das Pokal-Finale der besten vier Floorball-Mannschaften Deutschlands statt, und beinahe hätten die Kauferinger einen Favoriten aus dem Wettbewerb geworfen.