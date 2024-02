Red Hocks Kaufering dürfen endlich wieder jubeln

Plus In der Floorball-Bundesliga feiern die Red Hocks Kaufering im letzten Hauptrundenspiel einen deutlichen Sieg gegen Bonn. Das macht Mut für die Play-downs.

Im letzten Spiel der regulären Saison in der Floorball-Bundesliga belohnen sich die Red Hocks Kaufering für eine gute Leistung. Die hatten die Kauferinger zwar mehrmals gezeigt, gegen die Dragons Bonn führte sie aber auch zu einem deutlichen 8:4-Erfolg.

Als Schlusslicht werden die Kauferinger in die Play-downs einziehen, daran ändert auch der Sieg nichts. Aber das Selbstvertrauen der Kauferinger dürfte der Erfolg enorm gestärkt haben. Immerhin war Bonn als Tabellensechster angereist, der sich noch Hoffnungen auf das Heimrecht in den Play-offs machen durfte. Dennoch konnten die Gäste den Red Hocks nicht das Wasser reichen.