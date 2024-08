Red Hocks Kaufering erhalten Verstärkung aus Finnland

Mit zwei finnischen Neuzugängen und der Zusage eines weiteren Eigengewächses gehen die Personalplanungen der Red Hocks Kaufering für die neue Saison in der Floorball-Bundesliga auf die Zielgerade. Derweil läuft der Dauerkartenverkauf an.

Fast die ganze vergangene Saison hatte Moritz Billes nach einer früh erlittenen Knieverletzung zuschauen müssen – umso mehr freut sich der 24-jährige Verteidiger, in dessen bisheriger Vita bereits 141 Erstligaspiele und 39 Punkte stehen, auf sein Comeback. „Ich bin mir sicher, dass wir einiges in der Liga reißen können“, sieht er sein Team auf dem Weg zurück zu einer schlagfertigen Truppe. Teil davon sind auch zwei 19-jährige finnische Neuzugänge. Angreifer Juho Laakso stammt wie seine beiden letztjährigen Vorgänger Eliel Haapalahti und Antton Lukka aus Oulo und kommt von Merikoski SBT. „Ein gefährlicher Rechtsschütze mit gutem Positionsspiel“, baut Kauferings Headcoach Daniel Nustedt auf seine Treffsicherheit. Sein Eindruck nach dem ersten Kennenlernen: „Juho ist sehr ehrgeizig und bereit, alles für die Red Hocks zu geben.“

Icon Vergrößern Im Angriff soll Juho Laakso die Red Hocks Kaufering unterstützen. Foto: Schorer Icon Schließen Schließen Im Angriff soll Juho Laakso die Red Hocks Kaufering unterstützen. Foto: Schorer

Stabilität für die Defensive soll derweil Eemeli Ylänen bringen. „Ein physischer Verteidiger mit guter Passqualität“, schildert Nustedt. Das Kraftpaket kommt aus der U22-Juniorenmannschaft des Eliteclubs Happee aus Jyväskylä und freut sich auf ein volles Kauferinger Sportzentrum. Beide Neuzugänge betonten bei ihrem Antritt, dass sie sich mit viel Arbeitsgeist schnell zurechtfinden wollen.

Vorverkauf der Dauerkarten läuft bereits

Das wird auch nötig sein, denn aufgrund der Weltmeisterschaft im Dezember startet die Bundesligasaison heuer schon besonders früh. Zwar ist der Spielplan noch nicht in allen Einzelheiten fixiert, doch das Startprogramm dürfte es voraussichtlich gleich in sich haben: Nach zwei Südderbys auswärts an einem Wochenende – am 31. August in Schriesheim und am 1. September in München – steigt das erste Heimspiel am 14. September gegen Berlin. Der Dauerkartenverkauf läuft bereits. Diese können per Mail an dauerkarten@redhocks.de bestellt werden. Bezahlt wird das Saisonticket direkt beim ersten Heimspiel vor Ort. Natürlich lassen sich Dauerkarten auch hernach noch direkt an der Kasse erwerben. (AZ)