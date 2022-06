Floorball

21:38 Uhr

Red Hocks Kaufering erkämpfen sich ein drittes Play-down-Spiel

Plus Die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering setzen sich nach Verlängerung gegen DHfK Leipzig durch. Jetzt steht am Sonntag das dritte Spiel in Kaufering an.

Von Margit Messelhäuser

Das zweite Play-down-Spiel der Red Hocks Kaufering gegen DHfK Leipzig war nichts für schwache Nerven, aber Werbung für den Floorball-Sport. Nicht nur, dass die Kauferinger unbedingt gewinnen mussten, um noch ein drittes Entscheidungsspiel am Sonntag zu erzwingen: Den 7:6-Sieg schafften die Kauferinger erst in der letzten Minute der Verlängerung, nachdem sie einige Rückschläge verkraften mussten. Und so steht am Sonntag, 12. Juni, ab 16 Uhr in Kaufering das dritte Play-down-Spiel an. Damit wäre aber noch nicht Schluss für Kaufering.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

