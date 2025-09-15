Red Hocks Kaufering werden im Floorball-Pokal ihrer Favoritenrolle gerecht

Als Favorit gingen die Red Hocks Kaufering in die erste Pokalrunde gegen den Regionalligisten Floorball Griedel - und dieser Rolle wurde der Zweitligist absolut gerecht. Mit 20:2 feierte das Team von Trainer Henrik Nordström nicht nur einen Kantersieg, es zeigt sich auch bestens vorbereitet für den Auftakt in der 2. Bundesliga am 20. September.

„Hier trafen zwei Floorball-Welten aufeinander“, kommentierte Olof Dandanelle, Trainer von Floorball Griedel, die Partie. Tatsächlich hatten die Gastgeber den Kauferingern nichts entgegenzusetzen. „Was mich beeindruckt hat, war, dass wir auch nach fünf, sechs Toren Vorsprung nicht aufgehört haben zu spielen“, freute sich Kauferings Coach Nordström.

Schon nach dem ersten Drittel ist die Partie entschieden

Eigentlich war die Partie nämlich schon nach dem ersten Drittel entschieden. Mit 5:0 führten die Kauferinger bereits, als die Gastgeber noch auf 1:5 zur ersten Pause stellen konnten. Im zweiten Drittel legten die Kauferinger sechs Treffer drauf und machten auch im Schlussdrittel weiter mit dem munteren Toreschießen. Dem 2:18, 40 Sekunden vor Schluss, ließen sie sogar noch zwei Treffer zum 20:2-Endstand folgen.

Wichtig war dem Kauferinger Trainer auch gewesen, dass alle 17 Feldspieler, die mitgereist waren, zum Einsatz kamen - und sich fast alle Spieler auch in der Scorerliste eintragen konnten. „Griedel hat alles gegeben, aber ich denke, wir haben allen gezeigt, wie weit wir als Team in der Vorsaison gekommen sind“, blickt Henrik Nordström optimistisch dem Saisonstart in der Zweiten Liga entgegen.

Red Hocks starten mit einem Heimspiel in die 2. Bundesliga

Am Samstag, 20. September, starten die Kauferinger mit dem Heimspiel gegen die Saalebiber aus Halle in die Punktrunde. Dann wird sich zeigen, wie weit die Red Hocks tatsächlich bereits sind, denn die Gäste zählen zu den Top-Teams der Zweiten Liga. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Und bereits am Sonntag drauf sind die Kauferinger wieder im heimischen Sportzentrum am Ball, dann erwarten sie die Füchse Quedlinburg.