Floorball

15:23 Uhr

Red Hocks Kaufering gelingt die Revanche gegen Berlin

Die Red Hocks Kaufering (von links Benedikt Richardon und Kriss Luzinskis) setzten sich in Berlin deutlich durch. Daran hatte auch Kauferings Keeper Moritz Ballweg (rechts) großen Anteil.

Plus In der Floorball-Bundesliga setzen sich die Red Hocks Kaufering in Berlin deutlich durch. Zu Beginn des letzten Drittels wird es noch mal spannend.

Von Margit Messelhäuser

Auch im zweiten Spiel im Jahr 2023 fahren die Kauferinger Floorballer einen deutlichen Sieg in der Bundesliga ein. In den Doppelspieltag startete das Team von Trainer Markus Heinzelmann mit einem 9:4-Erfolg in Berlin. Dabei stand ein Kauferinger diesmal besonders im Mittelpunkt.

