Red Hocks Kaufering können den Heimvorteil nicht nutzen

Plus In der Floorball-Bundesliga bleiben die Floorballer aus Kaufering auf dem letzten Platz. Im Heimspiel gegen Wernigerode kann der Gastgeber eine Schwäche nicht abstellen.

Von Margit Messelhäuser

Nach der Schlusssirene saßen die Kauferinger Floorballer enttäuscht auf dem Hallenboden: Im Kellerduell der Floorball-Bundesliga gab es für die Gastgeber eine ganz bittere Niederlage. Mit 2:3 mussten sie sich den Gästen aus Wernigerode, Drittletzter der Bundesliga, nach einem hitzigen Spiel geschlagen geben. Am Einsatz und Kampfgeist lag es sicher nicht und Kauferings Trainer Daniel Nustedt weiß genau, woran bis zum nächsten Spiel gearbeitet werden muss.

Die Spiele zwischen Kaufering und Wernigerode haben es schon immer in sich. Zusätzliche Brisanz kam in die Partie, da bei den Gästen der Ex-Kauferinger Leevi Väänänen auflief. Die Partie war von vielen Nickeligkeiten geprägt und extrem körperbetont. Auch wenn so technische Leckerbissen auf der Strecke blieben - den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern im Kauferinger Sportzentrum wurde ein an Spannung kaum zu überbietendes Spiel geboten.

