Viel vorgenommen hatten sich die Kauferinger Floorballer für das letzte Bundesligaspiel in 2024, doch davon konnte das Team von Trainer Daniel Nustedt zu wenig umsetzen. Am Ende gab es für die Red Hocks in Dresden eine ebenso deutliche wie ernüchternde 1:8-Niederlage.

