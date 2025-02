Red Hocks Kaufering sagen ihr Bundesliga-Spiel in Leipzig ab

Die Red Hocks Kaufering sind wieder auf den letzten Tabellenplatz in der Floorball-Bundesliga abgerutscht. Am Sonntag hätten sie in Leipzig die Chance gehabt, München wieder zu überholen, doch das Spiel wurde kurzfristig abgesagt. Wie es nun gewertet wird, oder ob es einen Nachholtermin gibt, muss noch geklärt werden.

Sowohl für Leipzig als auch Kaufering wäre die Partie wichtig gewesen - zwar steht bereits fest, dass es für die Leipziger in die Play-offs und die Kauferinger in die Play-downs geht, doch beide Teams kämpfen noch um das Heimrecht. Allerdings musste Kaufering das Spiel kurzfristig absagen: Den Red Hocks sind die Spieler ausgegangen. „Wir hatten ja in zuletzt in Bonn nur zehn Feldspieler zur Verfügung, jetzt wären es noch acht gewesen“, sagt Verteidiger Tobias Hutter auf Nachfrage unserer Redaktion. „Außerdem haben sich noch unsere beiden Goalies im Training verletzt.“ So hätte es keinen Sinn gemacht, nach Leipzig zu fahren.

Ob das Spiel nachgeholt werden kann, steht noch nicht fest

Offen ist noch, wie das Spiel gewertet wird. „Wir haben ja am nächsten Wochenende noch das Spiel in Chemnitz, vielleicht hat Leipzig zu dem Zeitpunkt auch eine Halle frei“, so Hutter. Der letzte Spieltag der Bundesliga ist einheitlich für den Samstag angesetzt, am Sonntag könnte die Partie eventuell nachgeholt werden. Möglich wäre aber auch, dass die Partie am Grünen Tisch zugunsten von Leipzig entschieden wird. „Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden“, sagt Tobias Hutter.

Kauferings Trainer Daniel Nustedt rechnet nicht mit einer Entscheidung vor dem Wochenende: „Wir müssen bis Freitag dem Dachverband die Atteste von allen Kranken und Verletzten zukommen lassen, dann sehen wir weiter.“ Natürlich sei die Situation extrem ärgerlich, aber eben nicht zu ändern. Auch bei einer Wertung gegen Kaufering hat Hutter das Heimrecht in den Play-downs noch nicht abgeschrieben. Zwar sind die Kauferinger wieder Schlusslicht, doch München ist nur ein Punkt vor Kaufering (12 Punkte) und Schriesheim, das den wichtigen 10. Platz belegt, bleibt bei 14 Punkten: „Wenn wir das letzte Spiel gewinnen, können wir noch das Heimrecht bekommen“, so Tobias Hutter.

Icon Vergrößern Der französische Nationalspieler Theo Guillard trägt in den restlichen Spielen das Trikot der Red Hocks Kaufering. Foto: Schorer Icon Schließen Schließen Der französische Nationalspieler Theo Guillard trägt in den restlichen Spielen das Trikot der Red Hocks Kaufering. Foto: Schorer

Angesichts der kranken und verletzten Spieler hat es den Kauferingern auch nicht geholfen, dass sie vor der entscheidenden Phase noch Verstärkung erhalten haben: Der 20-jährige französische Nationalspieler Theo Guillard schloss sich den Red Hocks an. Guillard, in seiner Heimat Zweitligaspieler, vertrat sein Land 2022 bei der Qualifikation zur Junioren-WM. Studienbedingt sammelte er im Lauf des vergangenen Jahres weitere Erfahrungen in Finnland und Ungarn, bevor er sich nun bis zum Saisonende den Red Hocks anschloss.