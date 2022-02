Red Hocks Kaufering siegen in der Bundesliga zweistellig

Plus Kaufering feiert in der Floorball-Bundesliga einen wichtigen Sieg. Gegen Schlusslicht DHfK Leipzig gelingen 14 Tore. Allerdings gibt es auch eine schlechte Nachricht.

Für die Red Hocks Kaufering zählte im Kellerduell gegen DHfK Leipzig nur ein Sieg. Den haben die „Roten vom Lech“ auch eingefahren – und wie. Die mit kleinem Kader angereisten Leipziger wurden mit 14:6 abgefertigt. Allerdings gibt es nicht nur gute Nachrichten von den Kauferingern.