Floorball

vor 16 Min.

Red Hocks Kaufering starten in die Bundesligasaison

Es geht wieder los: Die Red Hocks Kaufering starten am Sonntag mit einem Heimspiel in die neue Bundesligasaison. Zu Gast ist ab 16 Uhr der MFBC Leipzig.

Plus Die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering haben nur eine kurze Pause. Am Sonntag geht es mit einem Heimspiel in die neue Runde. Diesmal mit Verstärkung aus dem Ausland.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Beinahe hätten die Red Hocks Kaufering das „Jubiläumsjahr“ in der 1. Floorball-Bundesliga verpasst. Erst in der Relegation gelang der Klassenerhalt. Diesmal soll aber alles anders werden, wenn am Sonntag, 11. September, zu Hause wieder das erste Bundesligaspiel ansteht – und die Kauferinger damit doch in ihr zehntes Jahr in der höchsten Spielklasse gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen