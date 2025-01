Red Hocks Kaufering starten mit Heimspiel ins neue Jahr

Sieben Spiele haben die Kauferinger Floorballer in der 1. Bundesliga noch zu absolvieren, dann entscheidet sich, ob das Team von Trainer Daniel Nustedt die Play-downs vermeiden kann. Rechnerisch ist momentan für das Schlusslicht der Liga noch alles drin, doch jetzt müssen endlich Punkte her. Am Samstag, ab 18 Uhr, kommt der ehemalige Liga-Primus Weißenfels, der in dieser Saison jedoch nicht ganz oben mitmischen kann, das müssen die Kauferinger ausnutzen, wollen sie die Hoffnung am Leben halten.

