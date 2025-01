Red Hocks Kaufering verbuchen den dritten Sieg in Folge

Zum Ende der Saison das beste Floorball spielen, das hatte sich Kauferings Trainer Daniel Nustedt von seiner Mannschaft gewünscht, und genau danach sieht es aktuell aus. Nach dem Heimsieg in der 1. Bundesliga gegen Schenefeld und dem Pokalsieg gehen die Kauferinger auch in Holzbüttgen als Sieger vom Platz. In der Tabelle haben die Red Hocks damit den letzten Tabellenplatz an die Münchener abgegeben, mit denen sie punktgleich sind. Das nächste Spiel steht schon am Sonntag an.

Mit nur zehn Feldspielern konnten die Kauferinger in Holzbüttgen antreten, doch diese zehn Spieler zeigten vollen Einsatz. Von Beginn an spielte Kaufering mutig nach vorne, konnte sich dafür aber nicht belohnen. Holzbüttgen, das vier Blöcke aufbieten konnte, kam zunächst nicht recht ins Spiel. Umso bitterer war die Führung für die Gastgeber - es war der erste gute Abschluss von Holzbüttgen und Moritz Ballweg im Tor der Kauferinger hatte keine Chance (8.). Doch die Red Hocks steckten nicht auf, der Ausgleich in der 11. Minute nach einem Freischlag durch Pascal Rieß war hochverdient. Im Anschluss war die Partie ausgeglichener, doch gut eine Minute vor Schluss gelang Holzbüttgen mit einem Sonntagsschuss von kurz hinter der Mittellinie die erneute Führung - Ballweg war dabei die Sicht versperrt gewesen.

Im zweiten Drittel wird die Partie emotional

Das zweite Drittel war eher von Nickeligkeiten geprägt, vor allem Tobias Hutter und Veeti Koivisto glänzten nicht durch sportliches Verhalten, doch die Schiedsrichter ließen eine Menge laufen. Immerhin gab es noch ein herrliches Tor zu sehen: Juho Laakso erzielte in der 29. Minute sehenswert den Ausgleich. Kurz vor Ende des Mitteldrittels gab es die erste Strafe in diesem Spiel, diesmal für Kaufering, doch die Red Hocks überstanden die Unterzahl. Dafür gingen sie in Überzahl ins letzte Drittel.

Und die nutzte die Kauferinger perfekt aus: Tobias Hutter traf in der 41. Minute zum 3:2 für die Kauferinger. Gut für die Red Hocks: Auch Benedikt Föhr, der sich im zweiten Drittel verletzt hatte, konnte weitermachen. Es blieb ein Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten, dennoch fiel der Ausgleich für Holzbüttgen nach einem langen Pass etwas überraschend (46.). Beide Teams versuchten, die Entscheidung noch in der regulären Spielzeit zu erzielen - fünf Minuten vor Schluss gelang den Gastgebern der Treffer zum 4:3. Kaufering ließ aber nicht locker und nur eine Minute später glich Eemeli Ylänen nach einem schönen Spielzug aus. Das Momentum wechselte auf die Kauferinger Seite: 90 Sekunden vor Schluss kassierte Holzbüttgen noch eine Strafe. Zwar ging es in die Verlängerung, da waren es aber nur wenige Sekunden und erneut Tobias Hutter erzielte den Siegtreffer. Am Sonntag (16 Uhr) sind die Kauferinger in Bonn zu Gast, das auf den zweiten Tabellenplatz abgerutscht ist.