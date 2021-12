Red Hocks Kaufering verpassen die Sensation

Plus Im Achtelfinale scheiden die Kauferinger Floorballer gegen den Rekordmeister aus dem Pokal aus. Für zwei Spieler der Red Hocks ist es dennoch eine gelungene Premiere.

Einerseits können die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering stolz sein: Nur knapp, mit 4:5, unterlagen sie im Pokal-Achtelfinale dem Rekordmeister aus Weißenfels. „Auf der anderen Seite kann man sich nichts davon kaufen“, brachte es aber Kapitän Marco Tobisch auf den Punkt. Denn der große Traum vom Final4-Turnier ist damit geplatzt. Und trotz der Niederlage durften zwei Kauferinger eine gelungene Premiere feiern.