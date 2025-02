Red Hocks Kaufering verpflichten neuen Torwart für die Play-downs

Kurz vor der entscheidenden Phase im Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Floorball-Bundesliga drohten den Red Hocks Kaufering die Torhüter auszugehen. Unmittelbar vor Fristende können die Kauferinger aber einen Neuzugang vermelden: Mit Felix Schröppel vom Regionalligisten SV Nordheim schließt sich den Kauferingern ein vielversprechendes 17-jähriges Talent per Zweitlizenz an.

Dominik Bürger weilt im Ausland, Moritz Ballweg fällt mehrere Wochen verletzt aus. Die Verfügbarkeit von Raphael Landherr, neben David Winzinger Teil des verbliebenen Goalie-Gespanns, hängt von Spiel zu Spiel davon ab, ob ihn Erstverein Amendingen freigibt. Bevor am Samstag die Play-down-Serie mit dem Heimspiel gegen Blau-Weiß 96 Schenefeld beginnt, bestand für die Red Hocks dringend Handlungsbedarf.

Felix Schröppel muss nicht lange überlegen

„Das Team hat mich top aufgenommen“, freut sich Felix Schröppel über den Empfang bei den Red Hocks. Die Entscheidung zur Zusage bei den Kauferingern sei rasch gefallen, als ihn deren Torwarttrainer Shouei Yiu kontaktierte. Jetzt gehe es darum, in jeder ihm zugedachten Rolle einen Beitrag zum Klassenerhalt zu leisten.

Das erste Play-down-Spiel tragen die Kauferinger am Samstag im Sportzentrum ab 17 Uhr aus, die folgenden Partien der Best-of-Three-Serie werden in Schenefeld ausgetragen. Der Sieger dieser Paarung hat den Klassenerhalt geschafft, für den Verlieren geht der Kampf um den Verbleib in der 1. Bundesliga weiter. (AZ)