Floorball

15:17 Uhr

Red Hocks Kaufering verspielen ihren Vorsprung

Die Red Hocks Kaufering (vorne links Arturs Bracka) liegen gegen Berlin schon 5:1 in Führung, müssen dann aber doch in die Verlängerung.

Plus In der Floorball-Bundesliga liefern sich die Red Hocks Kaufering und Berlin einen spannenden Kampf. Erst in der Verlängerung fällt die Entscheidung.

Von Margit Messelhäuser

Was für ein Drama: Nach einem tollen Spiel gegen die Berlin Rockets müssen sich die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering mit einem Punkt zufriedengeben. Nach Verlängerung unterlagen sie mit 6:7. Es wäre mehr drin gewesen für die Gastgeber, doch der Topspieler der Gäste war einfach nicht zu halten.

